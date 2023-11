Notizen aus B. Die Kraft der eigenen zwei Beine

In den vergangenen Tagen war schön zu beobachten, wie gut die Adenauerallee auch zu Hauptverkehrszeiten mit dem Wagen passierbar ist, wenn man die richtigen Leute kennt. Das deutsche und das finnische Präsidentenehepaar bretterten am Mittwoch in Rekordzeit von der Villa Hammerschmidt zum Alten Rathaus und anschließend wieder vom Beethoven-Haus zurück in die Villa zum Abendbrot. Wer auch privat auf die Dienste von sieben motorradelnden „Weißen Mäusen“ und einigen Dutzend Polizisten zurückgreifen kann, dem sollte ähnliches auch in der Zeit gelingen, in der die Stadt ab Februar kommenden Jahres die Außenspuren dem Radverkehr zunächst testweise zuschlagen wird.