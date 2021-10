Kommentar zu den schweren Ausschreitungen in Rom : Die Lage eskaliert

In Rom kam es zu schweren Ausschreitungen. Foto: dpa/Mauro Scrobogna

Meinung Rom Ziviler Protest gegen die drastischen Maßnahmen in Italien ist in einer Demokratie notwendig. Aber wenn Neofaschisten sich an die Spitze der Proteste setzen, ist das nicht nur gefährlich. Die Lega Matteo Salvinis sowie „Fratelli d‘Italia“ müssen aufhören, immer wieder mit dieser Gruppierung zu flirten, meint unser Autor.