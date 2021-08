Kommentar zur Problematik des Kinderimpfens : Die Last tragen einmal mehr die Eltern

Die Quote mindestens einmal Geimpfter bei den Zwölf- bis 17-Jährigen liegt bundesweit laut RKI derzeit bei 21 Prozent. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Düsseldorf Nach den Ferien stellt sich ein neues Bild in den Klassenzimmern dar: die ersten geimpften Schüler und die ohne Impfung. Im Schulalltag wird das dann spürbar, wenn es in einer Klasse einen Corona-Positiv-Fall gibt. Die eigentliche Last dieser neuen Schwierigkeit tragen einmal mehr die Eltern, meint unsere Autorin.