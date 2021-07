Kommentar zu Hilfen nach der Flutkatastrophe : Die Macht der Nachbarschaft zeigt sich in der Katastrophe

In Dernau arbeiten Helfer daran, die Unwetterschäden in den Griff zu bekommen. Foto: dpa/Thomas Frey

Meinung Düsseldorf In normalen Zweiten ist so etwas wie eine gesellschaftliches Kollektiv schwer fassbar. Individualität genießt Vorrang. Und Eigenverantwortung. In Krisenzeiten aber, meint unsere Autorin, machen sich Netzwerke bezahlt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings

Die Gesellschaft, man kann auch sagen, das Kollektiv, in dem jeder Mensch lebt, ist in der Regel unsichtbar. Es kommt im Alltag nicht zu Bewusstsein, weil dieser aus Begegnungen mit einzelnen Menschen besteht – den unverbindlichen mit entfernteren Nachbarn und den konkreten mit Freunden und Kollegen. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat das sogar zu der These geführt, es gäbe gar keine Gesellschaft, nur Individuen und Familien. Darum könne der Staat auch nur durch Individuen wirken, und Vorsorge müsse jeder für sich selbst tragen.

Tatsächlich ist das ein Gedanke, der vielen schlüssig erscheint, wenn es an die langfristige Lebensplanung geht: Lebensversicherung, private Rente, Immobilien – als kluge Vorsorge gilt, was der Einzelne aus eigenen Kräften für die Absicherung seines weiteren Weges unternimmt. Das Kollektiv kommt in diesen Überlegungen gar nicht vor oder es ist eine abstrakte Größe, die der Einzelne nach Möglichkeit hinter sich lassen will. Jeder will schlauer sein als der Rest, will sich besser absichern, seine Vorteile wahren.

Gesellschaft lebt von Eigeninitiative