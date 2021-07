Kommentar zur Masken : Die Maskenpflicht darf nicht voreilig fallen

Meinung Düsseldorf Beim Thema Impfen sind Anreize der richtige Weg. Die Devise lautet: Belohnung statt Strafe. Ob wir aber bereits so weit sind, auch die Pflicht zum Masketragen aufheben zu können, ist ein anderes Thema, meint unsere Autorin.

Anreize sind der richtige Weg: Die Politik darf die Grund- und Freiheitsrechte nur so lange einschränken, wie die Pandemie-Bekämpfung anders nicht möglich ist. Da insbesondere das Impfen ein großer Beitrag zum Kampf gegen Corona ist, weil es die Verbreitung stoppt, leitet sich daraus ab, dass Geimpfte schneller als Ungeimpfte in den Genuss alter Rechte kommen. Auch der Besuch von Veranstaltungen wird davon abhängen, ob man geimpft (oder getestet oder genesen) ist. Eine Impfpflicht darf es nicht geben. Dass aber ein indirekter Impfzwang entsteht, ist richtig.

Ob wir aber bereits so weit sind, auch die Pflicht zum Masketragen aufheben zu können, steht auf einem anderen Blatt. Das Masketragen in Bus und Bahn und in den Schulen schützt vor allem die, die sich noch nicht impfen können – die Kinder. Für Herbst bereits das Ende der Maskenpflicht in Aussicht zu stellen, wie es Gassen tut, ist voreilig. Lieber sollte auch er in jedem Interview die Kultusminister mahnen, jetzt mehr für die Sicherung der Schulen zu tun. Kinder sind die neue vulnerable Gruppe, und Homeschooling darf es keinen weiteren Tag mehr geben.