Kommentar zum Rausschmiss von Saibou : Die Meinung ist frei

Meinung Bonn Die Telekom Baskets haben Joshiko Saibou fristlos entlassen. Das war ein gefundenes Fressen für Corona-Leugner. Aber: Saibou wurde nicht entlassen, weil er eine Meinung auf einer Protestveranstaltung geäußert hat. Der Grund war ein ganz anderer, kommentiert GA-Sportchefin Tanja Schneider.

Es war ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die Politik in eigener Sache machen wollen. Für Corona-Leugner, Hygiene-Regel-Verweigerer, Merkel-raus-Rufer, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Rechtspopulisten und und und... All jene, die zur potenziellen Klientel der Demonstranten von Berlin zählen. Jener Veranstaltung, die letztlich der Anlass für die Entlassung Joshiko Saibous bei den Telekom Baskets war.

So bizarr und divers die Zusammensetzung dieser Massenveranstaltung sich auch darstellte, in den Kommentaren unter den Veröffentlichungen der Presselandschaft waren sie sich einig: Dieser Rausschmiss ist ein Akt gegen Meinungsfreiheit und demokratische Werte. Stopp! Wer das behauptet, hat entweder nicht verstanden, worum es geht, oder er will es nicht verstehen, weil es so ganz kommod ins eigene krude Weltbild und die Versuche, andere davon zu überzeugen, passt.