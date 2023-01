Kommentar zu Ford : Die Mitarbeiter hätten Klarheit über die Zukunft verdient

Benjamin Gruschka, Betriebsratsvorsitzender von Ford, spricht vor dem Werksgelände in Köln zu Journalisten. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Ford will sein Angebot an Modellen weiter reduzieren, was nun Folgen für den Bereich der Fahrzeugentwicklung hat. Ob das reicht, um sich als Weltkonzern auch in Europa zu behaupten, kann bezweifelt werden, meint unser Autor.