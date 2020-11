Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Zukunft von Trump und Biden : Die Realität rückt zurück in den Vordergrund

Der künftige Präsident Joe Biden arbeitet an seiner künftigen Regierung. Foto: dpa/Carolyn Kaster

Meinung Der künftige US-Präsident Joe Biden arbeitet in aller Ruhe an seiner Regierung, seine Personalpolitik steht im krassen Gegensatz zu jener Trumps. Auch wenn dieser seine Niederlage ein bisschen anerkannt hat, Ruhe dürfte so schnell nicht einkehren.