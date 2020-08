Kommentar zur EU und Belarus : Die richtige Antwort

Meinung Es ist angebracht, dass die EU ihre Stimme erhebt und sich zur Situation in Belarus klar positioniert. Die jetzige Reaktion der Europäer kann aber nur ein erster Schritt im Umgang mit dem Wahlfälscher Lukaschenko sein. Ein Kommentar von Eva Quadbeck.

Die Demonstranten in Belarus müssen gar nicht die europäische Flagge bei ihren Kundgebungen zeigen. Es ist Machthaber Alexander Lukaschenko auch so klar, was seine Gegner wollen: Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und demokratische Wahlen, die ihren Namen verdienen. Und auch wenn Europa genug eigene Probleme hat, wie Lukaschenko hämisch betont, so werden die Basiswerte der Demokratie in der EU doch gelebt.