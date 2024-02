Wegfallende Parkplätze Die Stadt zeigt, wie es nicht geht

Der Ärger um die Bäume, die die Stadt in Duisdorf pflanzen will, zeigt vor allem eins: wie es nicht geht. Dass etwas gegen den Klimawandel unternommen werden muss und dagegen, dass es in der Stadt künftig immer heißer wird, darüber besteht – hoffentlich – Einigkeit. Und auch darüber, dass Bäume hier helfen können. Aber wie die Stadt umsetzt, was die Politik beschlossen hat, lässt den Betrachter ratlos zurück. Warum informiert sie die Bürger nicht früher? So wie es nun gelaufen ist, war der Ärger doch schon abzusehen.