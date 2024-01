Kommentar zum Krieg im Nahen Osten Die Zeit wird knapp

Jeder weiß es, kaum einer sagt es. Der Ministerpräsident von Katar, Scheich Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, sprach am Dienstag eine Wahrheit aus, die im Kriegsgebrüll des Nahen Ostens unterzugehen droht. „Gaza ist das zentrale Problem“, sagte er. Nur mit einer Deeskalation im Gaza-Krieg ließen sich die Spannungen in der Region vom Irak im Norden bis in den Jemen im Süden entschärfen – alles andere sei die nutzlose Behandlung von Symptomen.