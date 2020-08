Kommentar zu Corona-Infektionen : Die zweite Welle ist da

Meinung Berlin Seit Mitte Juli steigen die Infektionszahlen in Deutschland. Es gibt eine Welle der Corona-Ansteckungen, das ist nicht mehr zu leugnen. Um so wichtiger ist es, dass die Politik das Kind beim Namen nennt, meint unser Autor.

Dafür ist wichtig, dass die Welle auch so genannt wird. Experten tun das bereits, weil die Indikatoren klar sind: Der sogenannte Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden, lag zuletzt konstant über 1. Es gibt überall in Deutschland Ausbrüche zu vermelden, die nicht mehr klar auf besondere Ereignisse zurückzuführen sind. Und es sind viele Altersgruppen betroffen.

Die „zweite Welle“ ist also da und die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sollten das gemeinsam mit den Ministerpräsidenten auch so sagen. Denn die Angst, dass das Wort von der „zweiten Welle“ zu Verunsicherung oder gar Panik in der Bevölkerung führen könnte, ist kein guter Ratgeber in dieser Lage.