Disneys „Arielle“ feiert Hollywood-Premiere Disneys neue Meerjungfrau

Auf diesen Auftritt hatte sich die Schauspielerin und Sängerin Halle Baily (23) gut vorbereitet. Zur Premiere der mit Spannung erwarteten Realverfilmung des Disney-Klassikers „Arielle, die Meerjungfrau“ in Los Angeles schwebte die Hauptdarstellerin am Montagabend in einem langen blau-silber-schimmernden, schulterfreien Kleid vorüber, das wie eine Material gewordene Hommage an die berühmte Disney-Figur wirkte.