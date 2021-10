Kommentar zur Entwicklung der Corona-Infektionszahlen : Drohendes Debakel

Meinung Bonn Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder deutlich an. Gleichzeitig fallen vielerorts die Beschränkungen. Ein falsches Zeichen, das zu einem Debakel führen kann, meint unser Autor.

Es ist schon absurd: Da steigen die Corona-Inzidenzzahlen deutlich an und gleichzeitig fallen in vielen Ländern Beschränkungen – etwa mit dem Ende der Maskenpflicht an Schulen in NRW. Auch wenn einige Experten mit Verweis auf milde Verläufe bei Kindern und Jugendlichen von einer überschaubaren Gefahr sprechen, heizt ein solcher Schritt das Infektionsgeschehen an. Und das Signal ist falsch: Macht Euch keine Sorgen, die Pandemie ist für die Geimpften und Genesenen vorbei. Die Ungeimpften sind selbst schuld oder müssen sich aufgrund ihres Alters nicht vor schwerer Krankheit fürchten. Eine solche Botschaft ist zu Beginn der vierten Welle ein Schlag ins Gesicht aller Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die sich mit den Ärztinnen und Ärzten um die Erkrankten kümmern müssen.