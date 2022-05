Kommentar zu Geschäften mit China : Eigene Werte in den Blick nehmen

Die Arbeits- und Produktionskosten in China sind vergleichsweise niedrig. Foto: dpa/Xue Yuge

Meinung Frankfurt Die Menschenrechtslage in China hat kaum jemand daran gehindert, Geschäfte oder Investitionen im Reich der Mitte zu machen. Doch Europa – und vor allem die Regierung in Berlin – täte gut daran, angesichts dessen eigene Interessen und Werte in den Blick zu nehmen, meint unser Autor.