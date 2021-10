Kommentar zum neuen Stadtplanungskonzept für Bonn-Beuel : Ein Denkanstoß mit Wirkung

Die Architektenentwürfe für die künftige Nutzung der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber werden noch einmal neu diskutiert. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Was die neue Koalition mit ihrem Stadtplanungskonzept für Beuel anstoßen will, ist ein Diskurs über die Frage, wie die Gesellschaft künftig mit den Folgen des Klimawandels umgehen will.