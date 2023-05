Kommentar zur politischen Lage in Spanien Ein erneutes Comeback von Sánchez ist nicht ausgeschlossen

Spaniens sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez war schon immer für Überraschungen gut. Er wurde in seinem Land bereits mehrmals politisch abgeschrieben. Aber er hat sich immer wieder durchgebissen. Doch nun könnte die politische Ära des smarten Premiers tatsächlich zu Ende gehen. Seit fünf Jahren amtiert er mit einer wackeligen Minderheitsregierung. Das hat viel Kraft gekostet, was auch an Sánchez nicht spurlos vorbeigegangen ist.