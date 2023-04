Kommentar zu Edeka in Friesdorf Ein Grund zur Freude

Es ist eine gute Nachricht für alle Friesdorferinnen und Friesdorfer, aber auch für den neuen Pächter, dass die Stadt Bonn in den nächsten Tagen die Baugenehmigung für die Erweiterung des Edeka-Marktes am Klufterplatz auf den Weg bringen will. Damit zeichnet sich ein Ende der Durststrecke in der Nahversorgung des Ortes ab. Und die Kunden verlieren das ungute Gefühl, einem Geschäft beim Sterben auf Raten zusehen zu müssen.