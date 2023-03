Kommentar zum Koalitionsausschuss Ein Neustart ist notwendig

Dieser Koalitionsausschuss wird in die Geschichte eingehen als einer der längsten und in der Sache schwierigsten. Das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten so dermaßen verhakt, dass die mehr als 18-stündigen Verhandlungen offenkundig notwendig waren, um die Knoten zu durchschlagen. Und dies reichte nicht einmal, Sitzung unterbrochen, an diesem Dienstag geht es weiter.