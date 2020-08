Kommentar zur geforderten Reservierungspflicht bei der Bahn : Ein Schlamassel

Meinung Berlin Bund und Bahn lehnen eine Reservierungspflicht weiterhin ab. Grüne und FDP fordern eine gezielte Verteilung der Plätze im Zug als Corona-Prävention. Bund und Bahn stecken in einem Schlamassel, kommentiert Wolfgang Mulke.

In der Bevölkerung wird das Ansteckungsrisiko stärker wahrgenommen, als es tatsächlich ist. So erscheint vielen Kunden schnell eine Bahnfahrt im vollen Zug als gefährliche Reise. Wirtschaftlich ist die Krise für die Bahn ohnehin ein Desaster. Kunden gewinnt die Bahn nur zurück, wenn sich die Fahrgäste sicher aufgehoben fühlen. Geht dieses Gefühl verloren, hilft wohl nur eine Koppelung des Tickets an einen Sitzplatz. Das kann nur die letzte Option sein. Immer wieder fallen Züge aus, werden Anschlüsse verpasst. Die Kunden dürfen heute die nächste Verbindung nutzen. Einen Sitzplatz dafür haben sie nicht gebucht. Bei einer Pflicht dazu stranden sie an irgendeinem Bahnhof. Eine Lösung wird nicht leicht zu finden sein.