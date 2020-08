Kommentar zur Bürgerbeteiligung in Bonn : Eine Art Ablass

In Bonn leiden zahlreiche Bäume unter der Trockenheit. Die Bonner Bürger sollen den Klimaschutz jetzt selbst in die Hand nehmen. (Achrivfoto) Foto: Victoria Thiele

Meinung Bonn soll alsbald klimaneutral werden. Wie gut, dass ein Häuflein bewundernswert engagierter Bürger die Sache selbst in die Hand genommen hat, kommentiert Martin Wein.

Kurz vor Toressschluss ist die schwarz-grün-gelbe Ratskoalition dann doch noch ins Schwitzen gekommen. Das lag sicher auch an den hohen Temperaturen der letzten Wochen, die nur ein Vorbote kommender Mega-Sommer sein dürften. Es lag aber wohl auch an der Erkenntnis, dass man trotz Klimanotstandsbeschluss vor einem Jahr und der hohen gesellschaftlichen Relevanz des Themas bislang nicht wirklich Substanzielles erreicht hat, um Bonn alsbald klimaneutral aufzustellen. Radschnellwege lassen auf sich warten, der Cityring ist wieder offen und von einem Meer an Solardächern ist weit und breit nichts zu sehen. Wie gut passte es da, dass ein Häuflein bewundernswert engagierter Bürger im Frühjahr die Sache mit einem bunten wie fröhlichen Beteiligungskonzept selbst in die Hand genommen hat.