Kommentar zur Digitalisierung von Senioren : Eine Frage der Bildung

Bonn Ärmere Menschen haben einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgung und guter Pflege, und sie sterben früher. Die Digitalisierung droht diesen Trend zu verstärken. Denn der Zugang zum Internet hängt nicht zuerst vom Alter, kommentiert Eva Quadbeck.

Löblich ist, dass die Bundesregierung die Digitalisierung in der älteren Generation zum zentralen Thema ihres achten Altersberichts gemacht hat. Der Umgang mit dem Befund ist wieder einmal schwerfällig. Wenn die Erkenntnis da ist, dass der Internet-Zugang für alle Haushalte zur Daseinsvorsorge gehört, also ebenso wichtig ist wie Wasser- und Strom-Anschluss, dann ist es rätselhaft, warum die Seniorenministerin bei diesem Thema ihre Koalitionspartner CDU und CSU in Wirtschaftsministerium, im Verkehrsressort und Kanzleramt nicht mehr treibt. Lücken in der Versorgung gibt es vor allem auf dem Land – und dort wohnen überproportional viele Senioren.