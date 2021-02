Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Gefahr durch Monopole der Digital-Konzerne : Eine Machtfrage

Der Streit zwischen Facebook und der australischen Regierung über ein neues Mediengesetz ist eskaliert. Foto: dpa/Lukas Coch

Meinung In Australien hat man verstanden, dass Facebook und Co. die demokratischen Gesellschaften und Staaten fundamental in Frage stellen. Es ist auch in Europa an der Zeit, die Macht der Plattformen im Interesse eines funktionierenden Gemeinwesens demokratisch zu kontrollieren.