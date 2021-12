Kommentar zur Corona-Strategie : Eine Testpflicht in Kitas wäre der richtige Schritt

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Meinung Bonn Die NRW-Landesregierung will zurzeit keine verpflichtenden Lollitests für Kleinkinder, die in die Kita gehen. In Anbetracht der stark sich verbreitenden Omikron-Variante wäre eine Testpflicht aber der richtige Schritt.