Kommentar zur Waffengewalt in den USA : Einzigartig traurig

Bei einem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mehrere Menschen getötet worden. Foto: dpa/William Luther

Meinung Was Für Kommentator Thomas Spang ist das Massaker an der Grundschule von Uvalde schockierend, aber nicht überraschend. Seit Sandy Hooks habe es mehr als 900 Vorfälle in Schulen mit Schusswaffen gegeben. Doch vor allem die Republikaner wollen am Umgang mit Waffen nichts ändern, so Spang.