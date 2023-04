Kommentar zum Ende der Atomkraftwerke in Deutschland Ideologische Fragen

Nun endet die friedliche Nutzung der Atomkraft in Deutschland. Mit den Folgen dieser Energiequelle wird das Land noch lange zu tun haben. Am Ende ist es jedoch – soweit wir heute wissen – eine früh aus dem Gleis geratene Debatte. Die deutsche Gesellschaft hat von Beginn an in der Atompolitik einen ganz anderen Weg eingeschlagen als seine Nachbarn.