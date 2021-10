Kommentar zur Atomindustrie in Frankreich : Es geht ums Geld

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Foto: dpa/Ludovic Marin

Meinung Emmanuel Macron kündigt den Bau neuer Mini-Reaktoren in Frankreich an. Die französische Regierung will in Brüssel die Atomkraft unter Klimagesichtspunkten als nachhaltig einstufen. Der Konflikt mit der Bundesregierung, die das ablehnt, ist bereits vorprogrammiert, kommentiert Christine Longin.