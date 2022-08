Kommentar zur Klimakrise und dem Club of Rome : Es herrscht eine Kultur der Unbekümmertheit

Auch eine Folge des Klimawandels: Das aktuelle Niedrigwasser des Rheins in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Durch Wetterextreme wie Niedrigwasser im Rhein werden die Menschen in einiger Regelmäßigkeit an die Folgen des Klimawandels erinnert. Über die Ursache der Ursache wird dagegen selten gesprochen. Das Problem: Die Klimakrise wird immer wieder von Nebenkrisen in den Hintergrund gedrängt, meint unser Autor.