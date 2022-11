Kommentar zur Spielwarenbranche : Es wird teurer

Kinderhände greifen nach einem Modell der Spielzeugserie Polly Pocket, die seit 1989 hergestellt wird. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meinung Nürnberg Herstellern ist es unwohl geworden bei dem Ausmaß an Abhängigkeit von China. Fabriken gehen unkalkulierbar in einen Lockdown, Häfen zum Verschiffen der Ware schließen regelmäßig. Zuverlässigkeit ist in der Branche deshalb nun zu einem wichtigeren Argument geworden als der kostengünstigste Produktion, meint unser Autor.