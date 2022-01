Kommentar zur Staatsfolter in Syrien : Etwas Stolz ist erlaubt

Der Angeklagte (r) steht vor der Urteilsverkündung im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts bei seinen Anwälten. Foto: dpa/Thomas Frey

Meinung In einem Strafprozess um Staatsfolter in Syrien ist der Angeklagte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es gibt Momente, da dürfen die Deutschen ein bisschen stolz sein auf ihre Gerichtsbarkeit. Das Urteil gehört in diese Reihe, kommentiert unser Autor.