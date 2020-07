Kommentar zum EU-Gipfel : Europas Wucht

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, stoßen sich an den Ellbogen, nachdem sie zum Abschluss des EU-Gipfels jeweils eine Rede gehalten haben. Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Meinung Berlin Der längste EU-Gipfel in der Geschichte der Union hat das größte jemals beschlossene Hilfspaket verabschiedet. Die schnelle Antwort auf die Corona-Pandemie ist beispiellos, kommentiert unser Autor.

Am Tag nach dem Durchbruch ist es belanglos, weiter über die Dauer des Ringens und dessen Heftigkeit zu philosophieren. Der hohe Anspruch der EU-Staaten, ein wuchtiges Hilfspaket gegen die Pandemie-Folgen zu schnüren, ist erfüllt worden. Gerade mal zwei Monate sind seit dem ersten Vorpreschen Deutschlands und Frankreichs vergangen. Trotzdem kann niemand sagen, der Aufbau-Fonds sei ein Schnellschuss. Zu heftig waren die Auseinandersetzungen im Kreis der Staats- und Regierungschefs. Mit Recht haben sie um Lösungen gestritten. Die mögen am Ende nicht optimal, in Sachen Rechtsstaatlichkeit sogar enttäuschend sein. Aber Europa hat jetzt einen Fahrplan – und 27 selbsternannte Gewinner.