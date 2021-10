Kommentar zum Auftritt der Facebook-Whistleblowerin : Zuckerberg muss weg!

Meinung Washington Es war die Stunde der Wahrheit. Tatsächlich könnte die Zeugenaussage der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem Senatsausschuss in Washington so etwas wie einen Wendepunkt in der Geschichte des Internets darstellen.

Fast 30 Jahre lang war das World Wide Web nahezu sich selbst überlassen. 1996 wurde das sog. „Gute Samariter“-Gesetz eingeführt, besser bekannt als "Section 230". Die Idee dahinter war es, die noch junge, aufstrebende Internet-Wirtschaft vor zu viel Regulierung zu bewahren. Anders als bei Verlagen oder bei Rundfunksendern, sieht dieses Gesetz vor, dass Internetanbieter nicht für die Inhalte haftbar gemacht werden können, die Dritte auf ihren Plattformen publizieren. Eine Art „Gefängnis-frei-Karte“ für Google oder Facebook, die wenig später zu den größten und mächtigsten Konzernen der Welt aufsteigen sollten.

Die Bosse der neuen Welt lernten schnell, wie sie ihre Werbeverkäufe steigern konnten: Indem sie a) ihre Reichweite radikal ausbauen, um die Nutzer dann b) so lange wie möglich auf ihren Seiten (bzw. in ihren Apps) zu halten. Erreicht wird das durch relevante Inhalte, die den Nutzern in ihren Newsfeed ausgespielt werden. „Meaningful content“, wie das im Facebook-Sprech heißt.

Wer nun „meaningful“ mit „bedeutsam“, oder gar mit etwas Positivem gleichsetzt, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum. „Meaningful“ kann in der Wachstum-über-Alles-Kultur des Silicon Valley auch das genaue Gegenteil bedeuten: nämlich Hass, Provokation und Anstachelung zur Gewalt.

Wie die Facebook-Dokumente von Frances Haugen jetzt belegen: Die Flut an Hassbotschaften und Falschnachrichten, die auf Facebook seit Jahren zirkulieren, war nicht etwa ein Missgeschick oder reiner Zufall. Die Facebook-Manager haben mit ihrem Empfehlungsalgorithmus eine Art „Zauberformel“ entwickelt, mit der es ihnen gelang, die Menschen künstlich in Rage zu versetzen und damit an ihre Plattform zu binden. Und das, obwohl den Top-Managern bewusst war – Facebooks eigene Studien belegen das - welchen gesellschaftlichen Schaden sie weltweit damit anrichteten.

Facebook müsse seinen moralischen Bankrott erklären, so die Whistleblowerin heute vor dem Ausschuss. Es brauche einen Neuanfang, und der könne nicht von Facebook selbst ausgehen. Es brauche jetzt dringend staatliche Regulierung, bevor es zu spät sei. Soziale Netzwerke ohne Hass seien möglich, so die couragierte Produkt-Managerin, die ihre Karriere dafür opferte, damit die Welt endlich die Wahrheit über die Hexenküche von Facebook erfährt.