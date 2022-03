Tank-Rabatt für alle : Fahrweise anpassen

Meinung Frankfurt Der Unmut wird größer. Denn der Staat verdient über die Mehrwertsteuer an der Zapfsäule mit. Diese zu senken ist eine oft gehörte Forderung. Allerdings kann auch jeder selbst etwas dazu beitragen, dass die Belastung durch die Spritpreise nicht zu stark wird, meint unsere Autorin.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen um 38 Prozent gestiegen. Im Schnitt 2,20 Euro für den Liter Benzin, 2,30 Euro gar für Diesel – das können viele Autofahrer kaum noch tragen. Der Unmut wird größer – verdient der Staat doch über die Mehrwertsteuer an der Zapfsäule mit. Diese zu senken oder vorübergehend abzuschaffen ist eine oft gehörte Forderung. Doch das würde nur den privaten Autofahrern helfen. Für Speditionen, Busunternehmen oder Taxifahrer ist die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten in ihrer Bilanz. Deshalb ist der Weg, den Bundesfinanzminister Christian Lindner nun angekündigt hat, effektiver: Einen (vorübergehenden) Rabatt direkt an der Tankstellenkasse. Der kommt allen zugute.