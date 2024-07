Kommentar zu den Kürzungen im Entwicklungshilfehaushalt Fatales Signal

Es geht um Zelte für Flüchtlinge in Bangladesch. Um Wasserprojekte in Afrika. Um Hilfe für Menschen in Not. Wenn die Bundesregierung, so wie im aktuellen Bundeshaushalt geplant, die Hilfe für humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe drastisch kürzt, werden viele Projekte von Hilfswerken wie der Diakonie Katastrophenhilfe, der Welthungerhilfe oder Caritas International nur noch mit Einschränkungen oder auch gar nicht mehr möglich sein. Und das ist ein fatales Signal: Denn wer einerseits unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland stoppen will, darf andererseits nicht die Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten reduzieren. Schließlich sorgen all diese Programme am Ende dafür, dass die Menschen in ihrem Heimatland überleben können. Dass sie sich nach bewaffneten Konflikten, nach Erdbeben und Überschwemmungen eine neue Existenz aufbauen können.