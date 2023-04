Kommentar zur Suspendierung von Sadio Mané Eklat zur Unzeit

Es ist noch keinen Monat her, da schien die Welt beim FC Bayern zumindest äußerlich noch ziemlich in Ordnung zu sein. Die Münchner thronten an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und durften sich unter Trainer Julian Nagelsmann auch noch Hoffnungen auf die Trophäen in Champions League und DFB-Pokal machen. Heute – eine Trainerentlassung, eine Bundesliga-Niederlage gegen Leverkusen, eine DFB-Pokal-Schlappe gegen Freiburg und eine derbe Champions-League-Pleite gegen Man City später – steht der Rekordmeister vor einem Scherbenhaufen und muss hoffen, dass es zumindest noch die elfte Meisterschaft in Serie gibt.