Kommentar zum Osterverkehr am Flughafen Fliegen als Vergnügen

Die Szenen, die sich im vergangenen Jahr am Flughafen Köln/Bonn in den Oster- und Sommerferien abgespielt haben, werden sich hoffentlich nicht wiederholen. Mehrere Hundert Meter lange Passagierschlangen, stundenlange Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle, endlose Warterei an den Gepäckbändern, verloren gegangene Koffer und immer wieder gestrichene Flüge. Manche Passagiere berichteten, dass sie von Köln/Bonn nach Düsseldorf umgeleitet wurden und der Abflug erst am Folgetag stattfinden konnte.