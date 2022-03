Kommentar zum Flut-Untersuchungsausschuss : Vielfältiges Fehlerbild

Steht aktuell im Zentrum der Kritik: Die ehemalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Ahrtal Die Betroffenen der Flutkatastrophe an der Ahr haben ein Recht darauf zu erfahren, was falsch gelaufen ist. Der Untersuchungsausschuss im Mainzer Landtag hat Fehlverhalten aufgedeckt. Doch er steht am Anfang. Rücktrittsforderungen, gerichtet etwa an Anne Spiegel, kommen zu früh.

134 Tote, Hunderte Verletzte, Tausende Traumatisierte und Sachschäden in Milliardenhöhe – das sind nur die nackten Zahlen zur Flutkatastrophe an der Ahr. Doch dahinter stehen ungezählte Schicksale von Menschen. All jenen, die mit der politischen Aufarbeitung beschäftigt sind, sei das immer wieder in Erinnerung gerufen, haben sie doch mit ihrer Arbeit eine große Verantwortung.

Natürlich ist es Fraktionen im Mainzer Landtag unbenommen, Rücktrittsforderungen zu stellen, wenn sie den Eindruck haben, Politiker hätten ihre Aufgaben vor und während der Katastrophe nicht erfüllt. Die Freien Wähler haben dies nun in Richtung der früheren Landesumwelt- und jetzigen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel getan. Doch es wäre nicht richtig, in dieser frühen Phase der Aufarbeitung – und in der befindet sich der Untersuchungsausschuss immer noch – den Eindruck zu vermitteln, es sei bereits ein Sündenbock gefunden.

Aus dem, was die Politiker des Gremiums in ihren Befragungen und Vernehmungen an Fehlern und Unzulänglichkeiten zu Tage gefördert haben, ist bisher schon ein vielfältiges Bild entstanden. Und von Sitzung zu Sitzung kommen mehr Facetten hinzu. Richtig ist: Spiegel – seinerzeit Vize-Ministerpräsidentin – wusste am Abend des 14. Juli, dass sich die Lage zuspitzt, dass Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand in Altenahr vorbei schwimmende Autos sah und Menschen, die von Dächern gerettet werden mussten. Doch einen heißen Draht hatte Spiegel weder zu den engsten Mitarbeitern noch zu Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz. In dieser Lage, Dreyer spätabends nicht mehr stören zu wollen, zeugt nicht von Krisenbewusstsein.

Richtig ist aber auch: Die offiziellen Warnketten funktionierten, wofür Spiegel die politische Verantwortung trug. Dass im Kreis Ahrweiler der Katastrophenalarm erst nach 23 Uhr ausgelöst wurde, dass es dort keinen Alarm- und Einsatzplan gab, dass die Warn-App Nina dort nicht ausgespielt wurde, dass in Rundfunk und Fernsehen mehr hätte gewarnt werden können, all das ist nichts, was ihr anzulasten ist.