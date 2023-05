Kommentar zum ADD-Präsidenten Linnertz Verwunderlich

Wer in einen Untersuchungsausschuss vorgeladen wird, sollte wissen, was er zu tun hat – alles zu sagen, was er weiß, nichts hinzuzufügen, aber vor allem nichts wegzulassen. Thomas Linnertz, der Präsident der rheinland-pfälzischen Landesbehörde ADD, saß vor zwei Wochen schon zum vierten Mal in jenem Gremium, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Flutkatastrophe im Ahrtal aufzuklären. Umso verwunderlicher ist, dass der Spitzenbeamte vor den Landtagsabgeordneten lediglich über dienstliche Gründe sprach, seiner Stellvertreterin eine Urlaubsreise in die USA nicht zu verwehren, aber dann vor laufenden Kameras auch auf gewichtige private Gründe zu sprechen kam.