Kommentar zum Fachkräftemangel : Folgenreicher Engpass

Gerade in der Baubranche klagen die Betriebe über fehlende Fachkräfte. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Bonn Der Fachkräftemangel ist ein Problem in Deutschland, das immer größer wird. Ihm kann nur mit Zuwanderung begegnet werden, denn in Zukunft gehen mehr Menschen in Rente als Jugendliche aus Schule oder Studium kommen.