Kommentar zur Bundespräsidentin in Deutschland Frau als Staatsoberhaupt ist eine überfällige Forderung

Man darf also gespannt sein, ob sich, wenn es um harte Parteiarithmetik geht, noch jemand an den Aufruf von Malu Dreyer und Co. zum Weltfrauentag 2024 erinnert. Denn Recht haben die Politikerinnen mit ihrem Vorstoß auf jeden Fall: Eine Frau im höchsten Staatsamt ist überfällig.