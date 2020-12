Kommentar zu Patenten : Forschung fördern

München Industriepolitik tut Not. Das muss nicht auf fragwürdigem Weg wie in China geschehen und wie zuletzt unter Trump in den USA.

Keine Volkswirtschaft erholt sich derzeit ähnlich schnell von der Coronakrise wie die chinesische. Aber das Land droht speziell Europa noch an einer ganz anderen Front zu überholen und zwar bei Hightech-Erfindungen für die vierte industrielle Revolution. Deren Zahl schwillt seit spätestens 2012 global immens an und lässt alle anderen Gebiete für Patentanmeldungen weit hinter sich. Im Jahr 2018 betrug der Abstand zwischen Europa und China noch ganze 464 Patentanmeldungen.

Neuere speziell ausgewertete Statistiken gibt es nicht. Möglicherweise hat China also Europa in dieser Hinsicht schon 2019 überrundet oder tut es im Coronajahr 2020. Weit vorne weg marschieren in dieser Hinsicht trotz vier Jahren Donald Trump ohnehin die USA. Das ist keine gute Entwicklung speziell für eine rohstoffarme Nation wie Deutschland, deren Reichtum traditionell in Wissen und Know-how liegt. Wenn mit den USA und China gleich zwei große Industrienationen Deutschland bei Hightech den Rang ablaufen, kann das langfristig nur in einen Bedeutungsverlust für die Exportnation Deutschland münden.