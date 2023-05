Kommentar zu Frauenhäusern Wohnungsknappheit verschärft die Situation in Bonn

Die Lage in den Frauenhäusern ist dramatisch, je nach Statistik fehlen zwischen 1000 und 1200 Plätze in NRW. Dass auch die beiden Frauenhäuser in Bonn zu wenig Kapazitäten haben, ist nichts Neues. Aber mit zunehmender Wohnungsknappheit verschärft sich auch hier die Situation, vor allem für Frauen mit Kindern. Wenn der geschützte Aufenthalt beendet ist, brauchen sie oft eine eigene Wohnung. Wenn die nicht vorhanden ist, verzögert sich der Auszug und es fehlt der Platz für eine andere Frau und ihre Kinder.