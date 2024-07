Konzern blamiert sich mit „MagentaTV“ Warum die Telekom es nicht mal schafft, ein EM-Spiel für alle zu zeigen

Made in Germany – was war das dereinst für ein stolzes Siegel. Während sich die Welt abmühte mit diesem und jenem Problem, in Deutschland gab es dafür bereits eine Lösung. Die Zeiten sind in vielen Bereichen längst vorbei. Besonders im Technologiesektor ist man hierzulande schon vor einiger Zeit abgehängt worden. Digitalisierung ist immer ein beliebtes Schlagwort von Menschen in schicken Anzügen und weißen Sneakern, doch in der praktischen Umsetzung hakt es dann oft gewaltig.