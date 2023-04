Kommentar zu den Aussichten im Ukraine-Krieg Putin wird von seinen Zielen nicht ablassen

An der Front im Donbass herrscht ein blutiges Patt. Die russische Armee versucht seit neun Monaten, Bachmut einzunehmen. Haus um Haus rücken Söldner und Soldaten vor, oder richtiger: Ruine um Ruine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum hat die Parole ausgegeben, keinen Zentimeter mehr preiszugeben. Also kämpfen auch die Verteidiger um jeden Trümmerhaufen. All das geschieht unter enorm hohen Verlusten.