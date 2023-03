Kommentar zum Flut-Ausschuss Verantwortungslos

Der Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags zur Flutkatastrophe neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag hatte die Opposition daher die voraussichtlich letzte Chance, der Landesregierung in Person von Ministerpräsidentin Malu Dreyer nachzuweisen, dass in der Flutnacht nicht nur im Katastrophenschutz vor Ort im Kreis Ahrweiler Fehler passiert sind, sondern auch auf der höchsten Ebene im Land.