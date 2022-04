Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Frankreich : Schicksalswahl

Die Aufnahme zeigt Fernsehbildschirme mit der Live-Übertragung einer TV-Debatte zwischen Emmanuel Macron (l), Präsident von Frankreich und Spitzenkandidat der Partei «La Republique en Marche (LREM)», und Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN). Foto: dpa/Ludovic Marin

Meinung Paris Am Sonntag geht die Präsidentschaftswahl in Frankreich in die entscheidende Runde. Dann entscheidet sich mehr als nur die Zukunft Frankreichs. Das Schicksal eines ganzen Kontinents liegt in den Händen der Französinnen und Franzosen, kommentiert unsere Autorin.