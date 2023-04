Kommentar zur Sanierung der Rheinbacher Grundschulen Chancen nach der Katastrophe ergreifen

Es steht nicht zum Besten mit den Schulen: zu alt, zu eng, zu wenig digital. Das gilt auch für Rheinbach. Einer Flut hätte es nicht bedurft, Sanierungsbedarf hatten die Schulen in der Stadt sicherlich schon vorher. Da nach der Hochwasserkatastrophe aber an verschiedenen Gebäuden gearbeitet werden muss, haben die damit beauftragten Planerinnen aus Aachen recht: Die Verantwortlichen sollten „die Katastrophe als Chance“ begreifen – auch wenn das zunächst zynisch klingt angesichts dessen, was nicht nur in Rheinbach passiert ist.