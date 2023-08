Kommentar zu Gaspreisen Ein Jahr ohne russisches Gas ist ein teurer Erfolg

Wer bei seinen Kontoauszügen auf die Rubrik der monatlichen Abschlagszahlungen an den Gasversorger blickt, denkt, dass gar nichts in Ordnung ist. Die Höhe der Abschläge erreicht Summen, von denen sich noch vor einigen Jahren eine ganze Wohnung mieten ließ. Allerdings werden wir es in einigen Wochen sehr begrüßen, dass die Wohnung zuverlässig warm wird und die großen Gasspeicher gefüllt sind. Am 31. August 2022 floss zum bisher letzten Mal Erdgas durch die Ostseeleitung Nord Stream: Moskau stoppte die Gas-Lieferungen. Ein Jahr ohne russisches Gas bedeutete eine riesige Zäsur für die deutsche Gasversorgung. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kam mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases aus Russland.