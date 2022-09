Kommentar zu Gaspipelines : Ende eines Fehlers

Das vom dänischen Verteidigungskommando zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. Foto: dpa/-

Meinung An Gaspipelines in der Ostsee sind Lecks entdeckt worden - sowohl an Nord Stream 1 als auch 2. Zufall? Unwahrscheinlich. Für die Politik der Bundesregierung könnte es dennoch ein Glücksfall sein, meint unser Autor.