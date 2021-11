Kommentar zur Geldpolitik der US-Notenbank Fed : Gefährliche Staatsfinanzierung

Fed-Chef Jerome Powell ändert die Niedringzinspolitik behutsam. Foto: AP/Al Drago

Meinung Berlin Die Beschlüsse der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag die Börsen in die Höhe getrieben. Doch auf lange Sicht gibt die enorme Staatsfinanzierung durch die Notenbanken in den USA und auch in Europa auch Anlass zur Sorge, meint unsere Autorin.